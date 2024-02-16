Шервуд предположил, что было бы в случае перехода Мудрика в «Арсенал» вместо «Челси»

Известный экс-тренер Тим Шервуд поделился мыслями об игре вингера Михаила Мудрика в «Челси».

Трансфер 23-летнего футболиста обошёлся «Челси» в 70 млн евро без учёта бонусов, и в Англии регулярно критикуют руководство «синих» за решение потратить на игрока такую сумму.

«В «Арсенале», должно быть, благодарят судьбу за то, что Мудрик перешёл в «Челси», а не к ним. С другой стороны, мне кажется, Артета мог бы сделать из него того игрока, каким мы его считали. У Мудрика явно есть способности, но он их попросту не демонстрирует», – приводит Football Talk слова бывшего наставника «Тоттенхэма».

В активе Михаила Мудрика четыре забитых мяча и три голевые передачи в 25 матчах за «Челси» в текущем сезоне.