Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Шервуд предположил, что было бы в случае перехода Мудрика в «Арсенал» вместо «Челси»

16 Февраля 2024 • 21:59 Комментировать
Бёрнли
...
Арсенал
1 9.50 X 5.40 2 1.30
Через 19 ч. 15 мин.

Известный экс-тренер Тим Шервуд поделился мыслями об игре вингера Михаила Мудрика в «Челси».

Трансфер 23-летнего футболиста обошёлся «Челси» в 70 млн евро без учёта бонусов, и в Англии регулярно критикуют руководство «синих» за решение потратить на игрока такую сумму.

«В «Арсенале», должно быть, благодарят судьбу за то, что Мудрик перешёл в «Челси», а не к ним. С другой стороны, мне кажется, Артета мог бы сделать из него того игрока, каким мы его считали. У Мудрика явно есть способности, но он их попросту не демонстрирует», – приводит Football Talk слова бывшего наставника «Тоттенхэма».

В активе Михаила Мудрика четыре забитых мяча и три голевые передачи в 25 матчах за «Челси» в текущем сезоне.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Микель Артета Тим Шервуд Михаил Мудрик ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 16 Февраля
21:59
Шервуд предположил, что было бы в случае перехода Мудрика в «Арсенал» вместо «Челси»
20:54
Артета: «Мы все в восторге от Хаверца»
20:47
«Арсенал» повесил гигантский ценник на Саку
12:52
Артета оценил шансы на переход Мбаппе в «Арсенал»
12:22
Жоржиньо назвал топ-5 лучших игроков АПЛ, в списке оказался футболист «Челси»
11:20
Актуальный прогноз и ставка на Бёрнли — Арсенал АПЛ — 17 февраля 2024
15 Февраля
13:01
Амаду Онана в январе отказался переходить в «Арсенал»
14 Февраля
13:59
«ПСЖ» хочет приобрести Осимхена, но игрок намерен перебраться в АПЛ
12:54
Тони отказывается продлевать контракт с «Брентфордом», два клуба АПЛ следят за ситуацией
13 Февраля
22:13
Мбаппе готов перейти в «Арсенал», но есть проблема 1
16:22
​В переговорах «Арсенала» с защитником есть прогресс
14:35
Экс-футболист «Арсенала» Галлас: Аршавин был ленив, на тренировках он выкладывался на 20-30 процентов
14:16
Галлас: Аршавину не нравилось ежедневно тренироваться, но за счёт своих качеств он мог бы играть даже в «Барселоне»
13:36
Фердинанд не считает Сака игроком мирового класса
12 Февраля
00:32
Невилл: «Главный конкурент «Манчестер Сити» – «Арсенал», а не «Ливерпуль»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БЁРНЛИ АРСЕНАЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Фердинанд считает, что только два клуба могут выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне ​Слова Беллингема расшифровали по губам – звезду «Реала» могут наказать ​Три топ-игрока хотят покинуть «Баварию» из-за Тухеля Мбаппе может стать огромной проблемой для «Реала» Экс-игрок «Ливерпуля» назвал главный недостаток Хаби Алонсо ​«Барселона» готова продать трёх звёзд – названы фамилии ​«Спартак» хочет расстаться с четырьмя игроками «Бавария» приняла решение по Тухелю после матча с «Лацио» Беллингем обратился к Диасу после его чудо-гола в Лиге чемпионов ​«Ливерпуль» готов заплатить до 50 млн евро за игрока «Барселоны»
«Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде
Спортивные новости
Павлюченкова не сумела выйти в финал «тысячника» в Катаре Чесноков рассказал, кто сыграет в финале турнира в Дохе Ольховский верит в победу Павлюченковой над Рыбакиной в полуфинале турнира в Дохе СКА добыл четвёртую подряд победу в КХЛ, одолев «Салават Юлаев» Каменский похвалил хоккеистов молодёжной сборной России за письмо IIHF Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
17.02.24 в 15:30
Брентфорд Брентфорд
Ливерпуль Ливерпуль
5.40 4.10 1.57
Видео
17.02.24 в 18:00
Фулхэм Фулхэм
Астон Вилла Астон Вилла
2.85 3.70 2.23
Видео
17.02.24 в 18:00
Ньюкасл Ньюкасл
Борнмут Борнмут
1.80 3.80 4.00
Видео
17.02.24 в 18:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.45 4.80 6.00
Видео
17.02.24 в 18:00
Бёрнли Бёрнли
Арсенал Арсенал
7.40 5.00 1.36
Видео
17.02.24 в 18:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Вест Хэм Вест Хэм
2.60 3.35 2.60
Видео
17.02.24 в 20:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Челси Челси
1.39 4.90 6.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Февраля
22:35 · Англия. Премьер-лига
​В Норвегии выпустили мороженое «Холанн»
22:08 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, какую травму получил Алиссон
21:59 · Англия. Премьер-лига
Шервуд предположил, что было бы в случае перехода Мудрика в «Арсенал» вместо «Челси»
21:24 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» начал работу над трансфером игрока «Баварии»
21:16 · Англия. Премьер-лига
Почеттино рассказал, почему «Челси» вернул Казадеи из аренды
20:54 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Мы все в восторге от Хаверца»
20:49 · Англия. Премьер-лига
Лоуренсон уверен, что Салах проводит последний сезон в «Ливерпуле»
20:47 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» повесил гигантский ценник на Саку слухи
20:31 · Англия. Премьер-лига
Булыкин назвал россиянина, который нужен «Челси» для завоевания трофеев
19:48 · Англия. Премьер-лига
​Хаби Алонсо выбрал между «Ливерпулем» и «Баварией» 1 слухи
19:29 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола похвалил «Челси»
19:18 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино: «Нам нужно быть храбрыми и заставить «Манчестер Сити» обороняться»
19:09 · Англия. Премьер-лига
Почеттино рассказал, кто точно не сыграет против «Манчестер Сити»
18:49 · Англия. Премьер-лига
​Тренер «Брентфорда» верит в хороший результат против «Ливерпуля»
18:45 · Англия. Премьер-лига
​Клопп: «У Собослаи есть шансы сыграть в финале, а у Трента – нет»
Все новости
Рекомендуем