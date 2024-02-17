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Родри спас «Манчестер Сити» в матче с «Челси», но «горожане» упустили лидерство по потерянным очкам

17 Февраля 2024 • 22:27 Комментировать (1)
Манчестер Сити
1:1
Челси

«Манчестер Сити» и «Челси» сыграли в рамках чемпионата Англии по футболу. Матч 25-го тура АПЛ состоялся 17 февраля на стадионе «Этихад».

Протокол игры  
Манчестер Сити1:1Челси
  42'Стерлинг Рахим (0:1)
(1:1) Родри Эрнандес83'  
Эдерсон МораесУокер КайлДиаш РубенАке НатанАканджи МануэльРодри ЭрнандесФоден ФилДе Брёйне КевинАльварес Хулиан 65' (Силва Бернарду ( 65'  85') Доку ЖеремиХоланн Эрлинг
Запасные: Льюис РикоГомес СерхиоСусохо МамадуКовачич МатеоОртега ШтефанБобб ОскарЛуис Матеус IIСтоунс Джон
Петрович Джордже  63'Гюсто МалоДисаси АксельКолвилл ЛевиЧилуэлл БенКайседо Мойсес  35'Фернандес ЭнцоПалмер Коул  61' 71' (Чалоба Трево ( 71') Галлахер КонорСтерлинг Рахим 64' (Нкунку Кристофер ( 64') Джексон Николас 82' (Казадеи Чезаре ( 82')
Запасные: Мадуэке НониБеттинелли МаркусМудрик МихаилХаррисон ОллиСамуэлс-Смит ИшеГилкрист Алфи
17 февраля. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

 

Центральная афиша 25-го тура чемпионата Англии переносит нас в Манчестер, где «Сити» принимал «Челси». Да, сейчас эти команды решают совсем разные турнирные задачи, но лёгкой жизни «горожанам» никто не обещал – именно на топ-матчи просыпаются футболисты «Челси». А Кевин Де Брейне и Эрлинг Холанн решают задачу довольно прозаичную и понятную – «Манчестер Сити» лидирует по потерянным очкам, но, чтобы взойти на первое место реально и подвинуть «Ливерпуль», нужно выиграть два матча.

А «Челси» был сильно против такого сценария. Да, «синие» попали под давление «горожан», но за первую половину тайма допустили всего лишь один опасный момент. Доку с левого края отдал в центр, Альварес в касание мягко навесил, а Холанн пробил головой. Получилось выше перекладины. На это лондонцы ответили своим моментом. Куда более голевым.

Гюсто подключился к атаке и получил пас на ход от Палмера. Отлично ускорился справа и прострелил на Джексона. Вот только Николас начал обрабатывать мяч, подстраиваться под удар, а в итоге пальнул в Эдерсона, грамотно сократившего дистанцию. Колумбийский форвард исправился под занавес тайма, породив голевую контратаку. Джексон разыграл «стеночку» с Палмером, ускорился по флангу и выкатил мяч к центру. Рахим Стерлинг оставил Уокера не у дел, далее пробив под правую штангу – 0:1.

После пропущенного гола давление «Сити» естественно взлетело. Подача Кевина Де Брейне от угла поля привела к двум киксам Джексона и Дисаси. В итоге по воротам бил Холанн, опять промахнувшийся из убойной позиции. Следом фланговый кросс Доку привёл к удару Фодена. Фил плотно приложился – сблокировал Дисаси, на добивание летел Холанн, но его удар уже пришёлся в Колуилла. «Челси» самоотверженно отбивался.

А иногда «синие» жалили в контратаках так, что перечёркивали все моменты «горожан». Опять же Стерлинг выскочил на прострел Гюсто и в упор лупил, но попал в Эдерсона. За этим обменом ударами шло время, и «Манчестер Сити» даже не заметил, как сбился на банальный навал. А время матча нещадно таяло. «Челси» при этом грамотно держал оборону, не теряли хладнокровия игроки Почеттино. Хладнокровия не теряли, но вот 0 на табло потеряли, «горожане» всё-таки ушли от поражения.

А кто спас «Сити»? Ну конечно же, Родри. Бернарду Силва с левого края навесил на Уокера. Кайл сразу пробил по воротам, но мяч попал в подставившего ногу Дисаси. Рикошет случился, после чего Родри из пределов штрафной площади пальнул с невероятной силой, угодил в колено Чалоба, вогнав мяч под перекладину – 1:1. На большее «горожан» не хватило.

Ничья вернула «Ливерпулю» лидерство и по потерянным очкам. Победа в перенесённом матче позволит «Сити» обогнать «Арсенал», но «красные» останутся на первой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити

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LMI
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