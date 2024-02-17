Гвардиола: «Стерлинг был невероятно важен для «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о бывшем игроке своей команды Рахиме Стерлинге.

Английский вингер выступал за «горожан» с 2015 по 2022 год, после чего был продан в «Челси». В преддверии матча против «синих» журналисты попросили Гвардиолу высказаться о хорошо знакомом игроке.

«Стерлинг был очень важен для «Манчестер Сити». Особенно в нашем первом сезоне – без него мы бы не достигли того, чего достигли. Он оказал по-настоящему серьёзное влияние. Его скорость, его постоянное движение – всё это делало его таким важным для нас», – приводит City Xtra слова Гвардиолы.

«Манчестер Сити» сыграет против «Челси» в субботу. Поединок стартует в 20:30 по московскому времени.