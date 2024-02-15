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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Судаков интересен двум грандам из АПЛ

15 Февраля 2024 • 15:40 Комментировать
Брентфорд
...
Ливерпуль
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17.02 15:30

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Георгий Судаков интересен сразу двум топ-клубам из Английской премьер-лиги. По информации от Calciomercato, за украинским хавбеком активно следят «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», которые в этом сезоне борются за чемпионский титул.

Ранее сообщалось, что Судаков также находится на радаре у туринского «Ювентуса», но «старая синьора» вряд ли сможет удовлетворить финансовые требования «горняков». Недавно Георгий подписал с «Шахтёром» новый контракт, где прописаны отступные в размере 150 миллионов евро.

21-летний Судаков в этом розыгрыше чемпионата Украины отметился двумя голами в десяти матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
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