​Гвардиола похвалил «Челси»

В субботу вечером «Манчестер Сити» примет «Челси» в календарном матче Премьер-лиги Англии. Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола похвалил лондонскую команду.

«Это исключительная команда во всех отношениях. Нас ждёт одна из самых сложных игр, которые нам предстоит провести до конца сезона. «Челси» играет очень хорошо. У них есть всё: интенсивность, качество. Большинство команд определяет то, что они не теряют мяч. В «Челси» трудно найти игрока, который может допустить потерю мяча», - сказал Гвардиола журналистам на пресс-конференции.

Матч «Манчестер Сити» - «Челси» стартует 17 февраля в 20:30 по московскому времени.