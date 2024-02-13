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«Тоттенхэм» готов летом купить полузащитника «Челси»

13 Февраля 2024 • 16:42 Комментировать
Тоттенхэм
...
Вулверхэмптон
17.02 18:00

Лондонский «Тоттенхэм» летом будет готов купить у «Челси» полузащитника Конора Галлахера. Как сообщает журналист Мэтт Лоу, «шпоры» всерьёз нацелены на 24-летнего англичанина.

«Тоттенхэм» надеется, что Галлахер не будет продлевать контракт с «Челси», который истекает летом 2025 года. Руководство «Челси» открыто к продаже полузащитника, но главный тренер Маурисио Почеттино хотел бы удержать футболиста. Более того, сам Конор хотел бы остаться на «Стэмфорд Бридж».

На счету у Галлахера 2 гола и 4 ассиста в этом розыгрыше Английской премьер-лиге. Тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу очень хотел бы видеть полузащитника в своей команде.

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