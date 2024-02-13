Палмер: «Я с нетерпением жду возвращения на «Этихад»

Атакующий полузащитник «Челси» Коул Палмер поделился комментарием перед матчем с «Манчестер Сити».

Напомним, 21-летний хавбек является воспитанником «горожан», но в летнее трансферное окно Палмер перебрался в стан «синих».

— Конечно, я с нетерпением жду возвращения на «Этихад». Это будет необычно для меня, но я очень жду этого, — приводит слова Палмера City Report.

В текущем сезоне Палмер принял участие в 28 матчах в составе «Челси», в которых забил 12 мячей и записал на свой счет девять результативных передач.

Встреча 25-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Челси» пройдет 17 февраля. Начало поединка запланировано на 20:30 по мск.