Булыкин назвал россиянина, который нужен «Челси» для завоевания трофеев

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, какого россиянина не хватает «Челси» для удачного выступления.

По мнению Булыкина, лондонской команде нужно вернуть прежнего владельца, миллиардера Романа Абрамовича. В этом случае дела у клуба наладятся, считает Дмитрий.

«Надо вернуть Романа Абрамовича, тогда «Челси» выиграет один из трофеев. Но возвращение в нынешних реалиях невозможно, к сожалению», - приводит слова бывшего футболиста издание ODDS.ru.

Напомним, что Абрамович владел «аристократами» с 2003 по 2022 год. При нём «Челси» пять раз становился чемпионом Англии, пять раз побеждал в Кубке страны, а также по разу выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы.