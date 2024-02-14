«ПСЖ» хочет приобрести Осимхена, но игрок намерен перебраться в АПЛ

Французский «ПСЖ» этим летом хотел бы пригласить в свои ряды нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, у которого в контракте прописана сумма отступных в размере 130 миллионов евро. По информации от журналиста Бена Джейкобса, парижская команда проявляет серьёзный интерес к нигерийскому форварду.

В то же время источник добавил, что сам Осимхен хотел бы перейти в клуб из Английской премьер-лиги. Интерес к футболисту проявляют две лондонские команды – «Арсенал» и «Челси», за который Виктор болел в детстве.

Напомним, недавно Осимхен проиграл со сборной Нигерии в финале Кубка Африки. В этом розыгрыше Серии А нападающий забил 7 голов в 13 матчах.