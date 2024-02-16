Почеттино: «Когда мы подписали Палмера, мне сказали, что он похож на бразильца или аргентинца»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался об адаптации полузащитника Коула Палмера в команде.

21-летний футболист быстро зарекомендовал себя в составе «синих» после перехода из «Манчестер Сити», став одним из главных открытий сезона в английском футболе.

«Помню, когда мы подписали Палмера, один из сотрудников клуба сказал мне: «Он из Манчестера, но похож на бразильца или аргентинца, он способен быстро адаптироваться». И он действительно смог», – рассказал Почеттино на пресс-конференции в преддверии матча против «Манчестер Сити».

На счету Коула Палмера 14 забитых мячей и девять голевых передач в 31 поединке за «Челси» в текущем сезоне.