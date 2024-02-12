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Гвардиола рассказал о важности де Брёйне и Холанна

12 Февраля 2024 • 01:41 Комментировать
Манчестер Сити
...
Челси
17.02 20:30

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил вклад Кевина де Брёйне и Эрлинга Холанна в успехи команды.

Бельгийский полузащитник и норвежский нападающий совсем недавно вернулись в строй после серьёзных травм. В недавнем поединке Премьер-лиги против «Эвертона» (2:0), Холанн отметился двумя забитыми мячами, а де Брёйне, вышедший на замену на 57-й минуте, записал себе в актив голевую передачу.

«Наша игра не сильно изменилась без них, но эти ребята помогают нам побеждать. Матч против «Эвертона» – очередное тому доказательство. Мяч у Холанна – и всё, чао, иди домой. Возможно, без него мы бы не смогли этого сделать. У этих двоих есть особые качества», – цитирует City Xtra Гвардиолу.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Кевин де Брёйне Эрлинг Холанн ещё теги

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