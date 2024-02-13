Почеттино прокомментировал игру Гюсто в этом сезоне

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал выступления правого защитника Мало Гюсто в нынешнем сезоне. Напомним, француз перебрался в «Челси» в январе 2023 года из «Лиона», но остался во Франции на правах аренды до лета.

«Он очень молод. Так как Рис Джеймс травмирован, Мало часто играет. Мы все видели в его исполнении хорошие вещи в этом сезоне, но ему нужно прогрессировать. Этот процесс займёт некоторое время», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Вчера Гюсто своей результативной передачей на Конора Галлахера помог «Челси» одержать победу 3:1 над «Кристал Пэлас». 20-летний Мало в этом розыгрыше АПЛ отметился четырьмя ассистами.