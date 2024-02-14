Гвардиола поделился ожиданиями от матча против «Челси»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от ближайшей игры своей команды против «Челси» в Английской премьер-лиге. Поединок состоится в ближайшую субботу на «Этихад Стэдиум» в 20:30 по московскому времени.

«Теперь нам предстоит сыграть с «Челси», который отлично провёл два последних матча. Мы смотрели последнюю игру с «Кристал Пэлас» в гостинице, команда показала отличный характер. Сейчас нам нужно восстановиться, а затем сфокусироваться на «Челси», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, «Челси» в нынешнем розыгрыше АПЛ занимает десятую строчку, тогда как «Манчестер Сити» поднимется на первое место, если выиграет свой матч в запасе.