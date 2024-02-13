Бернарду Силва не исключает возможности перехода в клуб из Саудовской Аравии

Хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва летом может сменить клубную прописку.

Как сообщает в соцсетях журналист Экрем Конур, сразу несколько команд из Саудовской Аравии претендуют на подписание португальца. При этом сам полузащитник положительно смотрит на возможный трансфер.

Напомним, что Силва перебрался в стан «горожан» в июле 2017 года из французского «Монако» за компенсацию в размере 50 миллионов евро.

Действующее соглашение игрока с английским клубом рассчитано до конца июня 2026 года. По оценке интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 80 млн евро.