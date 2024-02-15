Лэмпард: «Перед трансфером в «Манчестер Сити» я не думал, что буду играть за другой клуб АПЛ»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Фрэнк Лэмпард признался, что изначально не хотел подписывать контракт с «горожанами» в 2014 году. Напомним, сразу после ухода из лондонского «Челси» англичанин перешёл в «Манчестер Сити», в составе которого провёл один сезон.

«Перед трансфером в «Манчестер Сити» я не думал, что буду играть за другой клуб из Английской премьер-лиги. Руководство было очень настойчивым, поэтому в итоге я принял предложение», – сказал Лэмпард в интервью официальному сайту «горожан».

В сезоне 2014/15 Лэмпард не выиграл в составе «Манчестер Сити» ни одного трофея. Чемпионом Англии в той кампании стал «Челси», в котором Фрэнк провёл свои лучшие годы.