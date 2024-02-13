Чех признался, что именно он настоял на назначении Лэмпарда в «Челси» в 2019 году

Бывший голкипер и технический директор «Челси» Петр Чех признался, что именно он в 2019 году настоял на приглашении Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера. Напомним, под руководством англичанина «синие» в сезоне-2019/20 финишировал в топ-4, а также дошли до финала Кубка Англии. Лэмпард был уволен в январе 2021 года, а спустя 5 месяцев «Челси» выиграл Лигу чемпионов под руководством Томаса Тухеля.

«Когда мы искали замену Маурицио Сарри, именно я был тем, кто сильно настаивал на варианте с Лэмпардом. Фрэнк проделал отличную работу во главе «Дерби Каунти». Он являлся моим первым выбором. Лэмпард задержался в команде на полтора года. Я хотел, чтобы Фрэнк остался на более длительный срок, но всегда есть руководство и большой босс. Когда принимается решение, ты должен лишь принято это», – сказал Чех в интервью Sky Sports.