Фердинанд: «Не понимаю, во что играет «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал поражение манкунианцев в матче 32-го тура АПЛ против «Эвертона» (0:1).

Экс-футболист выразил мнение, что на команде негативно сказывается неопределённость с главным тренером. Ведь уже давно известно, что нынешний наставник манкунианцев Ральф Рангник по окончании сезона займёт должность консультанта клуба.

Также Фердинанд сравнил нынешнего тренера «красных дьяволов» с бывшим наставником Уле-Гуннаром Сульшером.

«Люди говорили, что у «МЮ» Сульшера нет стиля игры и философии, но сейчас я тоже не понимаю, во что играет «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Фердинанда Daily Mail.

После 31 проведённого матча «Манчестер Юнайтед» набрал 51 очко и расположился на 7-м месте турнирной таблицы АПЛ. Отставание от четвёртого места, дающего право выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне, составляет 6 баллов.