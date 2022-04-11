Лэмпард: «Айуоби тот человек, на которого я могу положиться»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард отметил игру нападающего Алекса Айуоби после матча с «Манчестер Юнайтед», который завершился победой ливерпульского клуба со счетом 1:0.

«Алекс — тот человек, на которого я могу положиться. Мы изменили его позицию, и изменилась его отдача», — сказал Лэмпард в интервью Liverpool World.

Наставник «Челси» отметил скорость работы с мячом Айуоби, а также его темп и игровую форму.

В субботу, в минувшем туре АПЛ, «Эвертон» с минимальным счетом обыграл «Манчестер Юнайтед». Теперь клуб из Ливерпуля оторвался от зоны вылета на четыре очка.