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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лэмпард: «Айуоби тот человек, на которого я могу положиться»

11 Апреля 2022 • 10:19 Комментировать
Эвертон
1:0
Манчестер Юнайтед
окончен

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард отметил игру нападающего Алекса Айуоби после матча с «Манчестер Юнайтед», который завершился победой ливерпульского клуба со счетом 1:0.

«Алекс — тот человек, на которого я могу положиться. Мы изменили его позицию, и изменилась его отдача», — сказал Лэмпард в интервью Liverpool World.

Наставник «Челси» отметил скорость работы с мячом Айуоби, а также его темп и игровую форму.

В субботу, в минувшем туре АПЛ, «Эвертон» с минимальным счетом обыграл «Манчестер Юнайтед». Теперь клуб из Ливерпуля оторвался от зоны вылета на четыре очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Фрэнк Лэмпард Алекс Айуоби
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