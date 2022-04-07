«МЮ» готов обновить трансферный рекорда для покупки Райса

«Манчестер Юнайтед» в летнее межсезонье готов обновить свой трансферный рекорд ради покупки полузащитника «Вест Хэма» и сборной Англии Деклана Райса. Ранее сообщалось, что «молотобойцы» оценивают своего юного футболиста в сумму более чем 100 миллионов евро.

По сообщениям 90 min Football, агент Райса недавно провёл встречу с руководством «Вест Хэма», на которой заявил, что его клиент чувствует о необходимости покинуть команду в летнее межсезонье. Англичанин считает, что уже созрел для игры за топ-клуб.

Ещё одним претендентом на полузащитника является лондонский «Челси», в академии которого Райс получил своё футбольное образование.