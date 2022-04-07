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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» готов обновить трансферный рекорда для покупки Райса

07 Апреля 2022 • 15:36 Комментировать
Эвертон
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Манчестер Юнайтед
4.50 3.80 1.75
09.04 14:30
«Манчестер Юнайтед» в летнее межсезонье готов обновить свой трансферный рекорд ради покупки полузащитника «Вест Хэма» и сборной Англии Деклана Райса. Ранее сообщалось, что «молотобойцы» оценивают своего юного футболиста в сумму более чем 100 миллионов евро.
 
По сообщениям 90 min Football, агент Райса недавно провёл встречу с руководством «Вест Хэма», на которой заявил, что его клиент чувствует о необходимости покинуть команду в летнее межсезонье. Англичанин считает, что уже созрел для игры за топ-клуб.
 
Ещё одним претендентом на полузащитника является лондонский «Челси», в академии которого Райс получил своё футбольное образование.
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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Вест Хэм Деклан Райс
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ЭВЕРТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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