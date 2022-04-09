Де Хеа назвал позорным поражение «Манчестер Юнайтед» от «Эвертона»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа считает позорным поражение своей команды от «Эвертона» (0:1) в матче 32-го тура АПЛ.

«Честно говоря, это позор. Мы должны были выиграть. Я не знаю, что сказать, честно говоря. Мы недостаточно хороши. Будет тяжело попасть в четверку», — приводит слова испанца Sky Sports.

«МЮ» проиграл на выезде «Эвертону» в рамках 32-го тура Английской премьер-лиги. Победу «ирискам» принес точный удар Энтони Гордона.

Таким образом, «красные дьяволы» опустились на седьмое место в турнирной таблице АПЛ и теперь отставание от четвертого места, позволяющее сыграть в Лиге чемпионов увеличилось до трех очков.

«Эвертон», который возглавляет Фрэнк Лэмпард, прервал серию из двух поражений подряд. «Ириски» набрали 28 очков и оторвались от зоны вылета на четыре очка.