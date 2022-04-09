Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Хеа назвал позорным поражение «Манчестер Юнайтед» от «Эвертона»

09 Апреля 2022 • 18:46 Комментировать
Эвертон
1:0
Манчестер Юнайтед
окончен

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа считает позорным поражение своей команды от «Эвертона» (0:1) в матче 32-го тура АПЛ.

«Честно говоря, это позор. Мы должны были выиграть. Я не знаю, что сказать, честно говоря. Мы недостаточно хороши. Будет тяжело попасть в четверку», — приводит слова испанца Sky Sports.

«МЮ» проиграл на выезде «Эвертону» в рамках 32-го тура Английской премьер-лиги. Победу «ирискам» принес точный удар Энтони Гордона.

Таким образом, «красные дьяволы» опустились на седьмое место в турнирной таблице АПЛ и теперь отставание от четвертого места, позволяющее сыграть в Лиге чемпионов увеличилось до трех очков.

«Эвертон», который возглавляет Фрэнк Лэмпард, прервал серию из двух поражений подряд. «Ириски» набрали 28 очков и оторвались от зоны вылета на четыре очка.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа Апл
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Эвертон 1:0 Манчестер Юнайтед 4.20 3.80 1.85
окончен Уотфорд 0:3 Лидс
окончен Арсенал 1:2 Брайтон 1.68 3.65 5.60
окончен Саутгемптон 0:6 Челси 3.85 3.60 1.95
Идет 24 минута Астон Вилла 0:1 Тоттенхэм 2.80 3.50 2.50
10.04  16:00 Норвич ... Бёрнли 2.75 3.30 2.70
10.04  16:00 Лестер ... Кристал Пэлас 2.22 3.45 3.35
10.04  16:00 Брентфорд ... Вест Хэм 3.30 3.45 2.22
10.04  18:30 Манчестер Сити ... Ливерпуль 2.02 3.80 3.55
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Апреля
19:32 · Англия. Премьер-лига
Тухель прокомментировал разгромную победу над «Саутгемптоном»
19:26 · Англия. Премьер-лига
Ван Перси отказывается входить в тренерский штаб тен Хага в «МЮ»
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» — «Тоттенхэм»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:1
18:52 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» обыграл «Уотфорд», отдалившись от зоны вылета
18:46 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа назвал позорным поражение «Манчестер Юнайтед» от «Эвертона»
18:23 · Англия. Премьер-лига
Перед тем, как возглавить «Интер», Конте мог оказаться в «Роме»
17:53 · Англия. Премьер-лига
Рангник: «Разговоры о новом тренере не должны быть оправданием»
17:36 · Англия. Премьер-лига
Аспиликуэта сдал положительный тест на коронавирус
17:29 · Англия. Премьер-лига
Молодой защитник «Челси» заинтересовал многие европейские клубы
17:17 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Игра «МЮ» – словно какая-то шутка» 1
16:53 · Англия. Премьер-лига
Алвес назвал своего фаворита Лиги чемпионов 1
16:47 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» проиграл четвёртый матч при Рангнике 1
16:36 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» может купить Ришарлисона за 75 миллионов евро
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» — «Челси»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:6
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» — «Брайтон»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:2 1
Все новости
Рекомендуем