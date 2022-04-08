Тен Хаг требует у «МЮ» полного контроля над трансферами

Тренер амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг, который находится в шаге от назначения в «Манчестер Юнайтед», потребовал у руководства «красных дьяволов» полный контроль над нынешними и будущими трансферными кампаниями.

Как сообщает Фабрицио Романо, тен Хаг считает, что только имея контроль над трансферной политикой клуба, у него будет возможность по настоящему перестроить игру «Манчестер Юнайтед».

Напомним, ранее появлялась информация, согласно которой руководство «Манчестер Юнайтед» готово поддержать своего нового наставника крупной суммой на летнем трансферном рынке.