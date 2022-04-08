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Тен Хаг требует у «МЮ» полного контроля над трансферами

08 Апреля 2022 • 13:28 Комментировать
Эвертон
...
Манчестер Юнайтед
4.50 3.80 1.77
Через 23 ч. 13 мин.
Тренер амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг, который находится в шаге от назначения в «Манчестер Юнайтед», потребовал у руководства «красных дьяволов» полный контроль над нынешними и будущими трансферными кампаниями.
 
Как сообщает Фабрицио Романо, тен Хаг считает, что только имея контроль над трансферной политикой клуба, у него будет возможность по настоящему перестроить игру «Манчестер Юнайтед».
 
Напомним, ранее появлялась информация, согласно которой руководство «Манчестер Юнайтед» готово поддержать своего нового наставника крупной суммой на летнем трансферном рынке.
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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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08.04  22:00 Ньюкасл ... Вулверхэмптон 2.44 3.20 3.15
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