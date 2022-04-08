Дин Хендерсон готов покинуть «Манчестер Юнайтед»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон готов к смене клуба после открытия трансферного окна.

Интерес к 25-летнему англичанину проявляют шесть клубов английской Премьер-лиги, включая «Ньюкасл». Как сообщает Stretty News, Хендерсон намерен воспользоваться таким положением дел, чтобы летом продолжить карьеру в составе команды, в которой ему смогут гарантировать роль основного вратаря.

В нынешнем сезоне Дин Хендерсон вынужден довольствоваться статусом дублёра Давида де Хеа. Англичанин ни разу не появился на поле в чемпионате, а в кубковых турнирах и Лиге чемпионов был задействован лишь по одному разу.