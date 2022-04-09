Рэшфорд сыграл свой 200-й матч в английской Премьер-лиге и установил рекорд клуба

В матче тридцатого тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» уступил на выезде «Эвертону», и для Маркуса Рэшфорда, нападающего «красных дьяволов», это был уже двухсотый матч в рамках английской Премьер-лиги.

Дебютировав в составе «Манчестер Юнайтед» в феврале 2016 года, Маркус добрался до показателя в 200 матчей в возрасте 24 лет и 160 дней. И этот показатель - новый рекорд «Манчестер Юнайтед», потому что старый рекорд составлял 24 года 195 дней и принадлежал он легендарному валлийцу Райану Гиггзу.