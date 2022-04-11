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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мать мальчика, чей телефон разбил Роналду заявила, что её сын больше не хочет видеть португальца

11 Апреля 2022 • 12:21 Комментировать
Эвертон
1:0
Манчестер Юнайтед
окончен

Мать мальчика, страдающего аутизмом, чей телефон разбил нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду после матча 32-го тура АПЛ с «Эвертоном», заявила, что её сын больше не хочет видеть португальского футболиста.

«Это был наш первый поход на футбол. Джейкоб просто сиял от увиденной игры, но те пять секунд полностью разрушили этот день. Когда потом я предложила ему сходить на игру «Юнайтед», он сказал, что больше не хочет видеть Роналду, хотя Криштиану был одной из главных причин, по которой Джейкоб пошёл на матч «Эвертон» — «МЮ», — приводит слова мамы мальчика The Telegraph.

Позднее Роналду извинился за свой поступок, но португалец всё равно не сумел избежать жёсткой критики со стороны общественности.

Сама игра завершилась победой «Эвертона» (1:0).  

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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