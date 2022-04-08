Эрик тен Хаг и «Манчестер Юнайтед»: Тренер, которого заждались в топ-лиге

Эрик тен Хаг летом может наконец-то оказаться в топ-лиге. По данным медиа, он примет «Манчестер Юнайтед». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о кандидате на тренерский мостик «красных дьяволов».

По данным СМИ, Эрик тен Хаг – один из фаворитов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». 52-летний специалист уже прошёл собеседование с руководством английского клуба, и там теперь рассматривают этот вариант. Его конкурентом называют Маурисио Почеттино.

Тен Хаг – это наставник, которого вообще-то давно ждут в больших клубах, но пока он верен «Аяксу». Игровая карьера у него не сложилась, хотя в составе «Твенте» он выиграл кубок страны. Главные его успехи связаны уже с тренерской работой.

Тен Хаг начинал в «Твенте», где работал с юношами. Затем Фред Рюттен сделал его своим ассистентом в главной команде клуба, а потом позвал с собой в ПСВ. В 2012-м тен Хаг начал самостоятельную карьеру, возглавив «Гоу Эхед Иглз» из второго голландского дивизиона, и с первой же попытки вывел команду в элиту. Однако довольно неожиданно он покинул «орлов». Тен Хаг отправился в Мюнхен, где принял вторую команду «Баварии». Голландец объяснял это желанием следить воочию за работой Хосепа Гвардиолы, который руководил немецким коллективом.

В 2015-м тен Хаг решил вернуться на более высокий уровень и принял «Утрехт». По итогам первого сезона команда стала пятой, годом спустя четвёртой. Тен Хаг, выведший «Утрехт» в Лигу Европы, был признан лучшим тренером Голландии.

В декабре 2017-го тренер принял «Аякс». К тому моменту амстердамцы уже четыре с половиной сезона были без трофеев. Сезон 2018/19 стал самым успешным для «Аякса» в новом столетии. Амстердамцы взяли «золотой дубль», выиграв чемпионат впервые за пять лет, а кубок – за девять! «Аякс» установил рекорд результативности среди голландских клубов, забив за сезон 160 голов! Главную сказку амстердамцы сотворили в Лиге чемпионов, где дошли до полуфинала, выбив по ходу плей-офф «Реал» и «Ювентус». «Аякс» лишь в компенсированное время ответного полуфинального матча с «Тоттенхэмом» пропустил решающий гол.

Тот «Аякс» был потрясающей конструкцией, где каждый футболист знал своё движение. Причём де Йонг, ван де Бек действовали весьма нестандартно. Это выглядело довольно интересной эволюцией голландского тотального футбола. Летом «Аякс» лишился де Йонга, который уехал в «Барселону», и де Лигхта, отправившегося в «Ювентус». Уже тогда все ждали отъезда тен Хага в большой клуб, но он продлил контракт с амстердамцами.

Сезон 2019/20 не был доигран из-за коронавируса, но «Аякс» шёл первым. В прошлом году амстердамцы же снова завоевали первую строчку. В текущем сезоне «Аякс» вновь лидирует, причём пропустив всего 14 голов за 28 матчей. Разница мячей «+69» впечатляет особенно.

Тен Хаг – это очень интересный тактик, который выстраивает красивую игру. В текущем сезоне «Аякс» был очень хорош в Лиге чемпионов, но в 1/8 финала вылетел от «Бенфики». Кажется, этот результат окончательно убедил тен Хага, что для больших побед нужны сильные исполнители. «Аякс» всё же не может себе позволить покупать, а скорее продаёт своих лидеров.

«Манчестер Юнайтед» после увольнения сэра Алекса Фергюсона ни разу не пригласил на пост главного тренера тактического гика. Пока остальные клубы Премьер-лиги звали сильных тренеров, «манкунианцы» предпочитали просто громкие имена. Тен Хаг – тактик. Главный вопрос – сможет ли он поставить свою сложную игру, имея топ-футболистов.

Роман Андреев