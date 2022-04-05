Депай интересен «Арсеналу», «Ньюкаслу» и «Эвертону»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может вернуться в Англию.

Каталонцы раздумывают над возможной продажей 28-летнего игрока, поскольку его контракт истекает следующим летом.

Согласно сведениям Superdeporte, интерес к голландцу уже проявили лондонский «Арсенал», «Ньюкасл» и «Эвертон». Кроме того, Депай фигурирует в списке интересов итальянского «Ювентуса», которому потребуется усиление атаки после ухода Пауло Дибалы.

Известно также и о заинтересованности «Лиона», в котором Мемфис успешно выступал до отъезда в «Барселону», однако французскому клубу будет трудно выплатить требуемую сумму за трансфер игрока.