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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Депай интересен «Арсеналу», «Ньюкаслу» и «Эвертону»

05 Апреля 2022 • 22:29 Комментировать
Ньюкасл
...
Вулверхэмптон
2.25 3.15 3.45
08.04 22:00

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может вернуться в Англию.

Каталонцы раздумывают над возможной продажей 28-летнего игрока, поскольку его контракт истекает следующим летом.

Согласно сведениям Superdeporte, интерес к голландцу уже проявили лондонский «Арсенал», «Ньюкасл» и «Эвертон». Кроме того, Депай фигурирует в списке интересов итальянского «Ювентуса», которому потребуется усиление атаки после ухода Пауло Дибалы.

Известно также и о заинтересованности «Лиона», в котором Мемфис успешно выступал до отъезда в «Барселону», однако французскому клубу будет трудно выплатить требуемую сумму за трансфер игрока.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Лион Ювентус Эвертон Барселона Арсенал Лондон Мемфис Депай
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06.04  21:30 Бёрнли ... Эвертон 2.70 3.35 2.70
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