«Ньюкасл» одержал минимальную победу над «Вулверхэмптоном»

Тридцать второй тур английской Премьер-Лиги начался с победы «Ньюкасла» над «Вулверхэмптоном». Победный мяч «сороки» забили во втором тайме, его записал на свой счет Крис Вуд, успешно реализовавший пенальти. Это был его третий гол в текущем сезоне.
«Ньюкасл» поднялся на четырнадцатое место в турнирной таблице.
Протокол игры
|(1:0) Вуд Крис72'
Дубравка Мартин•Крафт Эмиль•Шёр Фабиан • 56'Бёрн Дэн•Таргетт Мэтт•Гимараэс Бруно 88' (Лонгстафф Шон ( 88') •Шелви Джонджо•Жоэлинтон•Фрейзер Райан 13' (Альмирон Мигель ( 13') •Вуд Крис•Сен-Максимен Аллан 90' (Мёрфи Джейкоб ( 90')
Са Жозе•Боли Вийи•Коди Конор•Килман Макс•Хонни Кастро•Кандл Люк•Моутинью Жоау • 87'Марсал Фернандо 86' (Аит-Нури Раян ( 86') •Тринкан Франсишку 78' (Нету Педру ( 78') •Силва Фабио•Хи-Чан Хван 78' (Кэмпбелл Чем ( 78')
08 апреля. Стадион "Сент-Джеймс Парк".