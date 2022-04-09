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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» одержал минимальную победу над «Вулверхэмптоном»

09 Апреля 2022 • 00:13 Комментировать
Ньюкасл
1:0
Вулверхэмптон
окончен

Тридцать второй тур английской Премьер-Лиги начался с победы «Ньюкасла» над «Вулверхэмптоном». Победный мяч «сороки» забили во втором тайме, его записал на свой счет Крис Вуд, успешно реализовавший пенальти. Это был его третий гол в текущем сезоне.

«Ньюкасл» поднялся на четырнадцатое место в турнирной таблице.

Протокол игры  
Ньюкасл 1:0Вулверхэмптон
(1:0) Вуд Крис72'   
Дубравка МартинКрафт ЭмильШёр Фабиан   56'Бёрн ДэнТаргетт МэттГимараэс Бруно  88' (Лонгстафф Шон (  88') Шелви ДжонджоЖоэлинтонФрейзер Райан  13' (Альмирон Мигель (  13') Вуд КрисСен-Максимен Аллан  90' (Мёрфи Джейкоб (  90')
Запасные: Ритчи МэттЛасcеллс ДжамалГейл ДуайтДамметт ПолДарлоу КарлМанкильо Хави
Са ЖозеБоли ВийиКоди КонорКилман МаксХонни КастроКандл ЛюкМоутинью Жоау   87'Марсал Фернандо  86' (Аит-Нури Раян (  86') Тринкан Франсишку  78' (Нету Педру (  78') Силва ФабиоХи-Чан Хван  78' (Кэмпбелл Чем (  78')
Запасные: Гомеш ТотиChiquinhoРадди ДжонСемеду НелсонСаисс РоменМоскера Йерсон
08 апреля. Стадион "Сент-Джеймс Парк".

 

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Ньюкасл Вулверхэмптон
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окончен Ньюкасл 1:0 Вулверхэмптон 2.30 3.05 3.55
09.04  14:30 Эвертон ... Манчестер Юнайтед 4.40 3.95 1.78
09.04  17:00 Уотфорд ... Лидс 2.70 3.65 2.55
09.04  17:00 Арсенал ... Брайтон 1.60 4.20 5.60
09.04  17:00 Саутгемптон ... Челси 4.90 4.00 1.70
09.04  19:30 Астон Вилла ... Тоттенхэм 2.80 3.50 2.50
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Сегодня, 09 Апреля
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