«Ньюкасл» одержал минимальную победу над «Вулверхэмптоном»

Тридцать второй тур английской Премьер-Лиги начался с победы «Ньюкасла» над «Вулверхэмптоном». Победный мяч «сороки» забили во втором тайме, его записал на свой счет Крис Вуд, успешно реализовавший пенальти. Это был его третий гол в текущем сезоне.

«Ньюкасл» поднялся на четырнадцатое место в турнирной таблице.