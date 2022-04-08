Мерсон считает, что «Вулверхэмптон» может вмешаться в борьбу за топ-4

Бывший полузащитник «Арсенала» Пол Мерсон высказал свое мнение по поводу пятничного противостояния «Ньюкасла» и «Вулверхэмптона».

«Это большая игра, поскольку «Вулвз» вернулись в четверку лучших после неожиданного поражения «Арсенала» от «Кристал Пэлас». Для «Ньюкасла» игра против «Тоттенхэма» стала чем-то вроде тревожного звонка — они были просто потрясены», - сказал Мерсон.

Мерсон отдал предпочтение «Вулверхэмптону».

«Эдди Хау и компания с комфортом сохранят свой статус в Премьер-лиге, но им еще предстоит пройти долгий путь, чтобы стать силой, с которой нужно считаться. Я думаю, что «волки» выиграют этот матч и сделают гонку за место в первой четверке более интересной», - заключил Мерсон.