«Вулверхэмптон» может подписать полузащитника сборной Португалии

По данным источника, полузащитник «Спортинга» и португальской сборной Жоау Пальинья стал трансферной целью английского «Вулверхэмптона».

Опорный хавбек лиссабонцев рассматривается руководством и главным тренером «волков» как потенциальная замена другому португальцу – Рубену Невешу, который может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Жоау Пальинья оценивается ресурсом Transfermarkt в 27 млн евро. Ранее в прессе появлялась информация об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед».

На счету 26-летнего португальца 33 матча и 3 забитых мяча в текущем сезоне за «Спортинг», а также 12 поединков и 2 гола в составе национальной сборной.