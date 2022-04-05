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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» готов отпустить Сен-Максимена

05 Апреля 2022 • 19:57 Комментировать
Ньюкасл
...
Вулверхэмптон
2.25 3.15 3.45
08.04 22:00

Английский «Ньюкасл» готов расстаться со своим вингером Алланом Сен-Максименом после открытия трансферного окна.

Своей игрой француз полностью устраивает представителей «Ньюкасла», однако клуб не готов удовлетворить требования 25-летнего игрока по новому контракту, считая его зарплату слишком высокой. В связи с этим, по сведениям 90min, Сен-Максимен может быть продан уже летом.

Контракт французского нападающего с «Ньюкаслом» рассчитан до 2026 года. Интерес к его услугам проявляют английская «Астон Вилла» и «Барселона».

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги Сен-Максимен провёл 27 матчей, в которых стал автором 5 голов и 3 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Аллан Сен-Максимен
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НЬЮКАСЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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