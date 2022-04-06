«Ньюкасл» включился в борьбу за центрального защитника из Бундеслиги

Центральный защитник, капитан «Майнца» Мусса Ниакате может перейти в «Ньюкасл». Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, конкуренцию «сорокам» в борьбе за игрока составят «коллеги по АПЛ» – «Вест Хэм Юнайтед» и «Эвертон», которые также заинтересованы в Ниакате.

В сообщении также фигурирует неназванный клуб Лиги чемпионов из Германии.

«Майнц» оценивает своего капитана в 8 миллионов фунтов стерлингов. Его контракт истекает в следующем сезоне, поэтому клубу будет выгодна досрочная продажа Муссы, если игрок захочет уйти. Самих англичан также привлекает относительно низкий ценник за такого футболиста.

26-летний Ниакате перешел в «Майнц» летом 2018 года из «Меца» за 6 млн евро. Сейчас Transfermarkt оценивает защитника в 18 млн евро, а его действующий контракт с немецким клубом истекает летом 2023 года.