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«Ньюкасл» включился в борьбу за центрального защитника из Бундеслиги

06 Апреля 2022 • 20:57 Комментировать
Ньюкасл
...
Вулверхэмптон
2.25 3.10 3.50
08.04 22:00

Центральный защитник, капитан «Майнца» Мусса Ниакате может перейти в «Ньюкасл». Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, конкуренцию «сорокам» в борьбе за игрока составят «коллеги по АПЛ» – «Вест Хэм Юнайтед» и «Эвертон», которые также заинтересованы в Ниакате.

В сообщении также фигурирует неназванный клуб Лиги чемпионов из Германии.

«Майнц» оценивает своего капитана в 8 миллионов фунтов стерлингов. Его контракт истекает в следующем сезоне, поэтому клубу будет выгодна досрочная продажа Муссы, если игрок захочет уйти. Самих англичан также привлекает относительно низкий ценник за такого футболиста.

26-летний Ниакате перешел в «Майнц» летом 2018 года из «Меца» за 6 млн евро. Сейчас Transfermarkt оценивает защитника в 18 млн евро, а его действующий контракт с немецким клубом истекает летом 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Майнц Бундеслига Апл Трансферы футбола - лето 2022
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НЬЮКАСЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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