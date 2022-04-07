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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» связался с Дибалой

07 Апреля 2022 • 20:36 Комментировать
Ньюкасл
...
Вулверхэмптон
2.25 3.10 3.50
08.04 22:00

Пауло Дибала находится в сфере интересов английского «Ньюкасла».

Аргентинец покинет «Ювентус» в качестве свободного агента по окончании сезона, поскольку его контракт было решено не продлевать. В числе главных претендентов на подписание 28-летнего игрока называются миланский «Интер», мадридский «Атлетико» и лондонский «Арсенал».

По сообщениям Corriere dello Sport, с Дибалой также связался «Ньюкасл», располагающий необходимыми средствами для заключения соглашения.

Пауло Дибала отметился 13 забитыми мячами в 30 матчах нынешнего сезона за «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Ювентус Пауло Дибала
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08.04  22:00 Ньюкасл ... Вулверхэмптон 2.44 3.20 3.15
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