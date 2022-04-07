«Ньюкасл» связался с Дибалой

Пауло Дибала находится в сфере интересов английского «Ньюкасла».

Аргентинец покинет «Ювентус» в качестве свободного агента по окончании сезона, поскольку его контракт было решено не продлевать. В числе главных претендентов на подписание 28-летнего игрока называются миланский «Интер», мадридский «Атлетико» и лондонский «Арсенал».

По сообщениям Corriere dello Sport, с Дибалой также связался «Ньюкасл», располагающий необходимыми средствами для заключения соглашения.

Пауло Дибала отметился 13 забитыми мячами в 30 матчах нынешнего сезона за «Ювентус».