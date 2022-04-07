Наставник «Ньюкасла» не хочет, чтобы клуб продавал Сен-Максимена

Главный тренер английского «Ньюкасла» Эдди Хау хотел бы сохранить в своём составе вингера Аллана Сен-Максимена.

Как стало известно ранее, «Ньюкасл» готов расстаться со своим лидером летом, если найдутся желающие приобрести его по достойной цене. Несмотря на слухи, рулевой «сорок» видит француза в клубе в долгосрочной перспективе.

«Он невероятно талантлив, и да, конечно, у него есть будущее в клубе», – цитирует Хау издание 90min.

Контракт Сен-Максимена действует до 2026 года, однако игрок, как сообщается, раздумывает над следующим карьерным шагом после успешных сезонов в «Ньюкасле».