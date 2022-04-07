Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Наставник «Ньюкасла» не хочет, чтобы клуб продавал Сен-Максимена

07 Апреля 2022 • 19:11 Комментировать
Ньюкасл
...
Вулверхэмптон
2.25 3.10 3.50
08.04 22:00

Главный тренер английского «Ньюкасла» Эдди Хау хотел бы сохранить в своём составе вингера Аллана Сен-Максимена.

Как стало известно ранее, «Ньюкасл» готов расстаться со своим лидером летом, если найдутся желающие приобрести его по достойной цене. Несмотря на слухи, рулевой «сорок» видит француза в клубе в долгосрочной перспективе.

«Он невероятно талантлив, и да, конечно, у него есть будущее в клубе», – цитирует Хау издание 90min.

Контракт Сен-Максимена действует до 2026 года, однако игрок, как сообщается, раздумывает над следующим карьерным шагом после успешных сезонов в «Ньюкасле».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Эдди Хау Аллан Сен-Максимен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НЬЮКАСЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Апреля
19:25 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» согласовал переход 19-летнего португальца
19:21 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» следит за ситуацией с Бремером
19:11 · Англия. Премьер-лига
Наставник «Ньюкасла» не хочет, чтобы клуб продавал Сен-Максимена
19:02 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» планирует приобрести Консу
18:56 · Англия. Премьер-лига
Фабио Виейра впечатлил скаутов «Манчестер Юнайтед»
18:55 · Англия. Премьер-лига
«Вильярреал» хочет оставить Ло Чельсо
18:51 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» заинтересовался Нкетиа
18:42 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» заинтересовался Хави Галаном
18:38 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» надеется обойти другие английские клубы в гонке за Филлипса
18:21 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» планирует подписать Бэйла
18:06 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» ведёт борьбу за Алекса Морено
17:58 · Англия. Премьер-лига
Конте о Лиге чемпионов: «Мы хотим оставаться в гонке»
17:51 · Англия. Премьер-лига
Дембеле отказал «Челси»
17:02 · Англия. Премьер-лига
Хазенхюттль о «Челси»: «Им всегда приходится против нас нелегко»
15:56 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола после чемпионата мира может возглавить сборную Бразилии
Все новости
Рекомендуем