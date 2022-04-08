«Ньюкасл» и «Тоттенхэм» претендуют на форварда сборной Бразилии

Нападающий «Эвертона» и сборной Бразилии Ришарлисон заинтересовал «Ньюкасл» и «Тоттенхэм».

В подписании 24-летнего бразильца заинтересованы многие клубы из сильнейших европейских лиг: «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Барселона» и мадридский «Реал», по слухам, входят в число претендентов.

Согласно сведениям издания UOL, гонка становится ещё более ожесточённой, поскольку Ришарлисон также попал в сферу интересов английских «Ньюкасла» и «Тоттенхэма».

«Эвертон» оценивает своего лидера в 80 млн евро, но ситуация может измениться в случае вылета «ирисок» из Премьер-лиги.