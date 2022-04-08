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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» и «Тоттенхэм» претендуют на форварда сборной Бразилии

08 Апреля 2022 • 22:24 Комментировать
Ньюкасл
0:0
Вулверхэмптон
2.30 3.05 3.55
перерыв

Нападающий «Эвертона» и сборной Бразилии Ришарлисон заинтересовал «Ньюкасл» и «Тоттенхэм».

В подписании 24-летнего бразильца заинтересованы многие клубы из сильнейших европейских лиг: «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Барселона» и мадридский «Реал», по слухам, входят в число претендентов.

Согласно сведениям издания UOL, гонка становится ещё более ожесточённой, поскольку Ришарлисон также попал в сферу интересов английских «Ньюкасла» и «Тоттенхэма».

«Эвертон» оценивает своего лидера в 80 млн евро, но ситуация может измениться в случае вылета «ирисок» из Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Тоттенхэм Эвертон Ришарлисон
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НЬЮКАСЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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Идет 45 минута Ньюкасл 0:0 Вулверхэмптон 2.44 3.20 3.15
09.04  14:30 Эвертон ... Манчестер Юнайтед 4.40 3.95 1.78
09.04  17:00 Уотфорд ... Лидс 2.70 3.65 2.55
09.04  17:00 Арсенал ... Брайтон 1.60 4.20 5.60
09.04  17:00 Саутгемптон ... Челси 4.90 4.00 1.70
09.04  19:30 Астон Вилла ... Тоттенхэм 2.80 3.50 2.50
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