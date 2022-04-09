Невилл: «Игра «МЮ» – словно какая-то шутка»

Бывший защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал поражение «красных дьяволов» в выездной игре чемпионата Англии против «Эвертона». Это поражение стало для команды четвёртым под руководством временного тренера Ральфа Рангника.

«Игра «Юнайтед» – это словно какая-то шутка. «Эвертон» молодцы. Лэмпард достойно ответил Шону Дайчу», – написал Невилл у себя на странице в социальных сетях.

Напомним, что новым тренером «Манчестер Юнайтед» следующим летом должен стать наставник амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг. Ранее нидерландец попросил у руководства «красных дьяволов» тотальный контроль над трансферами.