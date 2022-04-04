Рэшфорд может отказаться от продления контракта с «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может отказаться от продления контракта с клубом.

Несмотря на серьёзный игровой кризис, который постиг англичанина в нынешнем сезоне, боссы клуба по-прежнему хотели бы продлить его соглашение, истекающее летом 2023 года. При этом, как утверждает ESPN, в «МЮ» не уверены, что сам Рэшфорд пожелает продолжать сотрудничество с клубом.

Ранее появились слухи об интересе к 24-летнему форварду со стороны лондонского «Арсенала», «Ливерпуля» и «Барселоны».

Маркус Рэшфорд отыграл за «Юнайтед» 27 матчей во всех турнирах текущей кампании, отметившись 5 голами.