«Манчестер Юнайтед» не будет наказывать Роналду за инцидент с ребёнком

Руководители «Манчестер Юнайтед» не будут наказывать звёздного португальского форварда Криштиану Роналду за скандальный инцидент после матча с «Эвертоном».

По информации The Sun, боссы «красных дьяволов» не собираются наказывать 37-летнего португальского футболиста, который после матча с «Эвертоном» не сдержал эмоции и разбил телефон 14-летнему фанату с аутизмом.

Напомним, что Роналду сразу после инцидента извинился за своё поведение и пригласил пострадавшего ребёнка на ближайший матч «Манчестер Юнайтед».