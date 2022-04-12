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«Манчестер Юнайтед» и Роналду связались с семьёй мальчика, которому Криштиану разбил телефон

12 Апреля 2022 • 11:16 Комментировать (1)
Эвертон
1:0
Манчестер Юнайтед
окончен

Представители «Манчестер Юнайтед» и португальского форварда Криштиану Роналду связались с семьёй мальчика, которому футболист разбил телефон после матча с «Эвертоном».

Стороны хотят урегулировать скандальную ситуацию, которая недавно произошла после матча с «Эвертоном». Напомним, что 37-летний португальский форвард не сдержал эмоции и разбил телефон 14-летнему мальчику с аутизмом. Роналду в своих социальных сетях сразу же извинился и пригласил ребёнка на следующий матч «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что до этого мама ребёнка рассказывала журналистам, что Роналду не выходил с ней на связь для того, чтобы разрешить эту ситуацию.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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