«Манчестер Юнайтед» и Роналду связались с семьёй мальчика, которому Криштиану разбил телефон

Представители «Манчестер Юнайтед» и португальского форварда Криштиану Роналду связались с семьёй мальчика, которому футболист разбил телефон после матча с «Эвертоном».

Стороны хотят урегулировать скандальную ситуацию, которая недавно произошла после матча с «Эвертоном». Напомним, что 37-летний португальский форвард не сдержал эмоции и разбил телефон 14-летнему мальчику с аутизмом. Роналду в своих социальных сетях сразу же извинился и пригласил ребёнка на следующий матч «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что до этого мама ребёнка рассказывала журналистам, что Роналду не выходил с ней на связь для того, чтобы разрешить эту ситуацию.