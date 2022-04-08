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Руни: «Игрокам «Эвертона» просто нужно сплотиться»

08 Апреля 2022 • 15:12 Комментировать
Эвертон
...
Манчестер Юнайтед
4.50 3.80 1.77
Через 22 ч. 30 мин.

Бывший игрок «Эвертона» Уэйн Руни поделился своим мнением по поводу предстоящей игры против «Манчестер Юнайтед».

«Они должны сплотиться. Очевидно, с «Бёрнли» был разочаровывающий результат, но я знаю некоторых игроков, а также знаю менеджера и многих сотрудников, и что им нужно сделать, так это собраться и найти выход», - сказал Руни.

Руни добавил, что нужно приложить все силы, чтобы добиться нужного результата.

«Очевидно, что они играют не так хорошо, как могли бы, но когда вы находитесь в такой позиции, вы должны найти способ, и самое главное — это ваша борьба. Вы боретесь за футболку, право носить эту футболку, и вы вкладываете тяжелую работу, и я думаю, что это даст им лучший шанс», - добавил он.

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ЭВЕРТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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08.04  22:00 Ньюкасл ... Вулверхэмптон 2.44 3.20 3.15
09.04  14:30 Эвертон ... Манчестер Юнайтед 4.40 3.95 1.78
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