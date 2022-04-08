Руни: «Игрокам «Эвертона» просто нужно сплотиться»

Бывший игрок «Эвертона» Уэйн Руни поделился своим мнением по поводу предстоящей игры против «Манчестер Юнайтед».

«Они должны сплотиться. Очевидно, с «Бёрнли» был разочаровывающий результат, но я знаю некоторых игроков, а также знаю менеджера и многих сотрудников, и что им нужно сделать, так это собраться и найти выход», - сказал Руни.

Руни добавил, что нужно приложить все силы, чтобы добиться нужного результата.

«Очевидно, что они играют не так хорошо, как могли бы, но когда вы находитесь в такой позиции, вы должны найти способ, и самое главное — это ваша борьба. Вы боретесь за футболку, право носить эту футболку, и вы вкладываете тяжелую работу, и я думаю, что это даст им лучший шанс», - добавил он.