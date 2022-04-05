«Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти пополнил список специалистов, входящих в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

Основными кандидатами на пост нового наставника «красных дьяволов» считаются Эрик тен Хаг из «Аякса» и Маурисио Почеттино из «ПСЖ», однако, согласно данным UOL Sport, боссы «Юнайтед» также заинтересованы в приглашении Карло Анчелотти.

Итальянский рулевой имеет опыт работы в Англии и находится в хороших отношениях с некоторыми игроками «Манчестер Юнайтед», к числу которых относится Криштиану Роналду.

Контракт Анчелотти с «Реалом» рассчитан до конца сезона 2023/24.