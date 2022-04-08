Мерсон: «Думаю, «Эвертон» возьмет три очка у «Юнайтед»

Бывший игрок «Арсенала» пол Мерсон заявил, что верит в победу «Эвертона» над «Манчестер Юнайтед» в ближайшем матче АПЛ.

«Следующие несколько игр «Эвертона» абсолютно сложные, и я думаю, что они, вероятно, вылетят из АПЛ, если проиграют «Юнайтед», - сказал Мерсон.

Он отметил, что «Эвертону» очки в этой встречи нужны будут больше.

«Вы можете называть меня сумасшедшим, но я вижу, что «Эвертон» возьмет три очка в этой игре», - добавил он. Матч между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед» пройдет в субботу, 9 апреля.