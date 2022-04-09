Гвардиола хотел бы остаться в «Манчестер Сити» навечно

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своём будущем в английском клубе.

«Я хотел бы остаться в «Манчестер Сити» навечно, но не буду этого делать», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Испанский специалист отметил, что счастлив возглавлять горожан и опроверг слухи в работе в сборной Бразилии.

Гвардиола тренирует «Манчестер Сити» с 2016 года. За это время он трижды выиграл чемпионат Англии, один раз Кубок страны и ещё четыре раза Кубок футбольной лиги. Контракт специалиста с «горожанами» действует до июня 2023 года.