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«МЮ» и «Челси» контактировали с Холанном

04 Апреля 2022 • 17:45 Комментировать
Эвертон
...
Манчестер Юнайтед
4.50 3.80 1.77
09.04 14:30
«Челси» и «Манчестер Юнайтед» несколько дней назад контактировали с нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холанном. Как сообщает издание Sport, оба клуба рассматривают возможность приобретения норвежца в летнее межсезонье.
 
Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» сейчас активно ищет замену уходящему в конце сезона Эдинсону Кавани. Также команду может покинуть Криштиану Роналду. Что касается «Челси», то лондонцы недовольны выступлениями своего нападающего Ромелу Лукаку, которого в последнее время ещё больше связывают с возвращением в миланский «Интер».
 
На данный момент «Челси» не может продавать или покупать игроков из-за наложенных санкций. Как только клуб получит нового владельца, ограничения будут сняты.
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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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04.04  22:00 Кристал Пэлас ... Арсенал 4.50 3.60 1.85
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