«МЮ» и «Челси» контактировали с Холанном

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» несколько дней назад контактировали с нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холанном. Как сообщает издание Sport, оба клуба рассматривают возможность приобретения норвежца в летнее межсезонье.

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» сейчас активно ищет замену уходящему в конце сезона Эдинсону Кавани. Также команду может покинуть Криштиану Роналду. Что касается «Челси», то лондонцы недовольны выступлениями своего нападающего Ромелу Лукаку, которого в последнее время ещё больше связывают с возвращением в миланский «Интер».

На данный момент «Челси» не может продавать или покупать игроков из-за наложенных санкций. Как только клуб получит нового владельца, ограничения будут сняты.