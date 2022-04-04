Рэшфорд поддержал Ван Галя, который заявил о том, что болен раком

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поддержал бывшего тренера «красных дьяволов» Луи Ван Галя, который недавно заявил о том, что у него обнаружили рак простаты.

«Я заработал свой дебют именно при Луи Ван Гале. Я всегда буду перед ним в долгу. Луи, ты сможешь с этим справиться. Мы все тебя поддерживаем», – написал англичанин на своей странице в социальных сетях.

Напомним, что Маркус Рэшфорд дебютировал за «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2015/16 именно под руководством Луи Ван Галя. В своём первом матче за «красных дьяволов» англичанин оформил дубль в домашней игре Лиги Европы против датского «Мидтьюлланда».