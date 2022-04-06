«МЮ» контактировал с Тухелем

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с назначением на пост главного тренера наставника лондонского «Челси» Томаса Тухеля. Напомним, что «синие» в скором времени сменят владельца, что может повлиять на условия работы немца.

Как сообщает немецкое издание Sport Bild, сам Тухель хочет остаться в «Челси» и не намерен покидать клуб, если новые владельцы сохранят благоприятные условия, которые были при Романе Абрамовиче.

Напомним, что ещё одними претендентами на тренерское кресло в «Манчестер Юнайтед» являются наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино и менеджер «Аякса» Эрик тен Хаг.