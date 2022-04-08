Холанн отверг «Манчестер Юнайтед»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн отказался от возможности перейти в английский «Манчестер Юнайтед».

По информации ESPN, руководство «Манчестер Юнайтед» было готово удовлетворить любые финансовые запросы 21-летнего норвежца, однако того больше заботит спортивная составляющая проекта. Как сообщает источник, Холанн считает «Юнайтед» клубом, не соответствующим его амбициям.

Фаворитами в борьбе за форварда дортмундской «Боруссии» по-прежнему остаются мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».