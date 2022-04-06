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Тен Хаг назвал трансферную «цель №1» после прихода в «Манчестер Юнайтед» летом

06 Апреля 2022 • 20:34 Комментировать
Эвертон
...
Манчестер Юнайтед
4.50 3.80 1.77
09.04 14:30

Кандидат на пост главного тренера в «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг назвал трансферную «цель №1» на ближайшее лето в случае прихода в команду.

По сообщениям The Sun, 52-летний голландский специалист первым делом хочет пригласить в команду полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша. Тен Хаг уже на протяжении последних нескольких лет следит за развитием 24-летнего португальца и положительно отзывается о его качествах. При этом сам «Юнайтед» уже дважды пытался заполучить игрока в предыдущие трансферные окна.

По информации TalkSPORT, «волки» хотят выручить за Невеша не менее 50 миллионов фунтов стерлингов.

В пользу потенциального перехода Рубена к «красным дьяволам» говорит и тот факт, что «МЮ» может покинуть француз Поль Погба. Его контракт с «манкунианцами» истекает в конце нынешнего сезона. В 17 матчах АПЛ этого сезона на счету Погба 1 гол и 9 голевых передач.

Помимо «Юнайтед», на португальца претендуют «Барселона» и «Арсенал».

Рубен Невеш стал игроком «Вулверхэмптона» летом 2017 года, перейдя из «Порту» за 17,9 млн евро. Сейчас игрок оценивается порталом Transfermarkt в 40 млн евро, а срок его действующего контракта истекает летом 2024 года.

В нынешнем сезоне АПЛ Невеш провел 28 матчей в составе «волков», забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Апл Поль Погба Рубен Невеш Эрик тен Хаг
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ЭВЕРТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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06.04  21:30 Бёрнли ... Эвертон 2.70 3.35 2.70
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