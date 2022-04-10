Экс-игрок «Сити» раскритиковал Роналду за матч с «Эвертоном»

Бывший игрок «Манчестер Сити» Тревор Синклейр раскритиковал звёздного форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду за матч с «Эвертоном».

Синклейр сказал, что 37-летний португальский футболист был практически не вовлечён в игру «красных дьяволов». Тревор отметил, что Криштиану неплохо начал встречу и нанёс опасный удар по воротам «Эвертона», но после этого португалец растворился на поле и ничем не запомнился.

Напомним, что в итоге манкунианцы неожиданно уступили «Эвертону» со счётом 0:1, а Роналду после матча разбил телефон одному из болельщиков.