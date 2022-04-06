Рангник отказался возглавить сборную Австрии

Временный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник отвёрг предложение Федерации футбола Австрии возглавить национальную команду по окончанию нынешнего сезона.

Как сообщает Sky Sports, у немецкого специалиста есть договорённость с «Манчестер Юнайтед» о том, что по окончанию тренерской деятельности Рангник займёт в клубе консультантскую должность.

Напомним, что на данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестую строчку в турнирной таблице АПЛ и сохраняет шансы на попадание в Лигу чемпионов. Сообщается, что главными кандидатами на замену Рангнику являются Эрик тен Хаг и Маурисио Почеттино.