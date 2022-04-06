Кейн выслушает предложение «МЮ»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн намерен выслушать предложение «Манчестер Юнайтед», который заинтересован в приобретении футболиста в летнее трансферное окно. Отметим, что контракт футболиста с лондонским клубом истекает по окончанию сезона.

Как сообщает The Sun, Кейн в данный момент рассматривает возможность продлить контракт с «Тоттенхэмом». Англичанин впечатлён проектом главного тренера Антонио Конте и может остаться в клубе, но при этом форвард не против выслушать предложение от «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне Кейн забил 12 голов и отдал 6 голевых передач в чемпионате Англии.